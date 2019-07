Dramatisk weekend: Førstehjælp ved Gyldensteen Strand

Gyldensteen Strand: Weekenden den 24. og 25. august bliver dramatisk ved Gyldensteen Strand. To dage med ulykker og tilskadekomne.

Når det kan forudses allerede nu, skyldes det, at det hele heldigvis er en øvelse med fingerede ulykker.

Det er Nordfyns Hjertestarterforening, der inviterer alle nordfynboer til et par dage med demonstration af, hvad de nuværende førstehjælpere og akuthjælpere bliver kaldt ud til, når der sker en ulykke eller et sygdomstilfælde med mistanke om hjertestop.

Dagene er tilrettelagt dels som et genopfriskningskursus for de førstehjælpere og akuthjælpere, der allerede er med i foreningen, dels med et håb om at inspirere andre til at melde sig, når de ser, hvad frivillige kan bidrage med, når det gælder om at redde liv. Og der vil også være mulighed for selv at prøve at give førstehjælp på en dukke.