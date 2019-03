Ramt med venstre forskærm

Da den 75-årige kom ud på pladsen foran Havnekontoret, satte han sig ind i sin bil, hvor hustruen ventede, Han foretog en forlæns U-vending, og umiddelbart efter ramte bilens venstre forskærm havneassistenten.Bilisten forklarede, at han først så havneassistenten, da bilen ramte ham, og at han straks bremsede.I modsætning hertil forklarede både havneassistenten og et vidne, at den 75-årige kunne have undgået påkørslen, mens et andet vidne i landsretten forklarede, at han ikke mente, påkørslen var bevidst.Men det mente dommerne i Østre Landsret altså, og den 75-årige mand skal nu udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer og være under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år, hvorefter straffen falder bort, hvis han holder sig inden for lovens rammer i den tid.Desuden skal han betale sagens omkostninger ved begge retsinstanser, og det eneste køretøj med motor, han må styre i et år, er en lille knallert.