Drama: Den dag krigen fyldte luften over Bederslev

Holger Pedersen viser hvor på himlen den tyske jagerpilot dukkede op, da begravelsesfølget trådte ud af kirken. Holger Pedersen er født og opvokset i Bederslev, men bor i dag i København. Torsdag aften - på 75. årsdagen for luftkampen over Bederslev holdt han foredrag for 100 mennesker i Kuplen på Otterup Bibliotek. En af gæsterne havde medbragt små metalstykker fra den tyske jager, der styrtede ned ved Vellingegård.