Hasmark: De 150 medlemmer af Cadillac Club Denmark holder hvert år et træf i juni.

Geografisk flytter træffet rundt i landet, og i år er træffet landet på Hasmark Strand Camping i weekenden 21. - 23. juni.

I år er der tale om et særligt træf, for klubben har 20 års jubilæum.

I samarbejde med campingpladsen holdes der lørdag 22. juni åbent for dem der skulle have lyst til at se bilerne, inden de triller på en køretur i det nordfynske landskab lørdag 22. juni klokken 10-11.

