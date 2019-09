Direktør med røde ører: Nyt byggeri på attraktiv sygehusgrund i Bogense på 2020-plan

- Vi har udfærdiget et projekt med 50-60 lejligheder på mellem 80 og 120 kvadratmeter, sagde han i august 2015 til Fyens Stiftstidende . Dengang forventede direktøren, at den tidligere sygehusgrund tæt på kysten i løbet af to-tre år ville være forvandlet til et attraktivt boligområde med en kombination af private udlejningslejligheder, ejerlejligheder, almennyttige boliger og måske også ferielejligheder.

Det er ikke første gang, Michael Willaume erklærer, at Dan Mark Ejendomme er meget tæt på at bygge på grunden, som ejendomsselskabet købte i 2010 for omkring 12 millioner kroner. Med i handlen var også de gamle sygehusbygninger, der siden er revet ned.

- Bogense står på vores byggeprogram for 2020, siger Michael Willaume, der ikke mere konkret kan sige, hvornår på året, han forventer, at byggeriet kan gå i gang, eller hvilken type boliger og hvor mange, det ender med.

Undskyld

Indtil nu er kun planen om almennyttige boliger realiseret med Bogense Boligforenings afdeling Sct. Anna Park, der var klar til indflytning i slutningen af 2017, mens resten af grunden ligger hen som en stor græsplæne.

- Ja, jeg har røde ører. Det er ikke det, jeg er mest stolt af. Jeg har for et år siden afleveret en undskyldning til borgmesteren og til kommunaldirektøren og beklaget, at vi ikke kunne få økonomi i et byggeri, fortæller direktør Michael Willaume.

- Vi havde forventet, at vi kunne starte i direkte forlængelse af boligforeningen, for der var jo lagt op til, at Nordfyns Kommune gav tilskud til boligselskabet, og så skulle vi bygge de private boliger bagefter. Men på det tidspunkt var det svært, at få økonomi i det, men det ser ud til at være blevet lidt bedre nu, siger Dan Mark-direktøren.

Ifølge lokalplanen for området er der mulighed for, at den nye bydel kan rumme godt 90 boliger.