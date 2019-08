Af vildtkameraets automatiske tidsangivelse kan man se, at dådyrene på den pågældende dato forlod Æbelø for at begive sig mod fastlandet om aftenen.

Anders Skov, direktør Aage V. Jensens naturfond, fastlår, at jagtindtægter ikke har indflydelse på de beslutninger, fonden træffer omkring Æbelø.

Nordfyn: Jo, der er for mange dådyr på Æbelø, men dyrene kommer ikke til at mangle føde. Det fastslår Anders Skov, direktør Aage V. Jensens naturfond, i en mail til avisen som reaktion på torsdagens artikel, hvor tre af nordfyns mest erfarne hjortefolk og jægere fremsatte en hård kritik af, hvordan naturfonden har grebet tingene an på den fredede ø. Blandt andet mener Aksel Christensen, der har været skytte på Egebjerggård i mere end 30 år, at naturfonden spekulerer i at bane vejen til, at fredningen i området kan blive ophævet, så der bliver større muligheder for at tjene penge på jagt. En udlægning, Anders Skov maner i jorden.

Vores mål er at få bestanden ned på et bæredygtigt niveau, og mens det sker, så overvåger vi løbende, at der ikke er dyr der mangler føde. Anders Skov, direktør Aage V. Jensens Naturfond.

Et typisk mønster hos dådyrene er, ifølge de seks foto, avisen har fået tilsendt, at de vender tilbage til Æbelø tidligt om morgenen.

Fælles løsning Mailen i sin fulde ordlyd lyder som følger: - Vi har læst de tre jægeres synspunkter i Fyens Stiftstidende den 28/8 omkring dådyr på Nordfyn og Æbelø. For en god ordens skyld skal vi indledningsvis slå fast, at jagtindtægter ikke har nogen indflydelse på de beslutninger, der bliver taget på Æbelø - eller på andre af de naturområder vi forvalter. Jægernes synspunkter vil indgå i vores videre arbejde med myndigheder, Nordfyns Hjortelaug og lodsejere på Nordfyn om at reducere den samlede bestand af dådyr. - Vi skal finde en løsning i fællesskab, men vi kan ikke ignorere fakta, og det er, at vildtkameraer fra Københavns Universitet har dokumenteret, at flere hundrede dyr vandrer frem og tilbage mellem Fyn og Æbelø, hvorfor udfordringen ikke kan løses ved at skyde dyr på Æbelø alene. Vores mål er at få bestanden ned på et bæredygtigt niveau, og mens det sker, så overvåger vi løbende, at der ikke er dyr der mangler føde.

Ønske om dokumentation Avisen har skriftligt og mundtligt anmodet om at få lov at se det materiale, som studerende fra Københavns Universitet har udfærdiget omkring dådyrenes vandring mellem Æbelø og fastlandet. Hidtil uden held. Skovrider hos Aage V. Jensens Naturfond, Jacob Palsgaard Andersen, har tidligere sagt, at der sker "en voldsom vandring til øen, specielt under brunsten". Ud fra de seks billeder fra de opsatte vildtkameraer, som avisen har fået tilsendt af naturfonden, kan det ses af den automatiske tidsangivelse på billederne, at dådyrene forlader Æbelø om aftenen for så at vende tilbage tidligt om morgenen. Æbelø kan brødføde en bæredygtig dådyrbestand på omkring 125 dyr. Blandt andet med hjælp fra en drone beregnes den aktuelle bestand til at være på 1150 dyr.