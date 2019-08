Direktør i Aage V. Jensens naturfond: - Situationen på Æbelø er ikke ude af kontrol

Lokaldebat: Replik til lokalredaktør Henrik Larsens kommentar om dådyr på Æbelø. Aage V. Jensen Naturfond deler lokalredaktørens bekymring over den store bestand af dådyr på Nordfyn og Æbelø, men mener ikke at situationen er ude af kontrol. Tværtimod er vi i fuld gang med at løse udfordringen.

Vildtkameraer fra Københavns Universitet har dokumenteret, at flere hundrede dyr vandrer frem og tilbage mellem Fyn og Æbelø, hvorfor udfordringen ikke kan løses ved at skyde dyr på Æbelø alene.

Vi er derfor i tæt samarbejde med myndigheder, Nordfyns Hjortelaug og lodsejere på Nordfyn om at reducere den samlede bestand af dådyr på Nordfyn - og dermed Æbelø. Realistisk set, så vil det tage mere end en jagtsæson at få bestanden ned på et bæredygtigt niveau, og derfor overvåger vi løbende, at der ikke er dyr, der mangler føde. Det er derfor glædeligt, at vi ikke har fundet faldvildt de sidste tre år, og at de dyr vi nedlægger i øjeblikket, er i god foderstand.

Der er altså ingen dådyr der mangler foder. Sammenfattende er det en situation vi tager meget alvorlig, men med fotodokumentationen er alle nu enige om, at løsningen skal ske i fællesskab, og det er vi i fuld gang med.