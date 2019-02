Digitale børn og unge har brug for voksne

Søndersø: Tirsdag 5. marts kl. 19 kommer forfatter og rådgiver i sociale medier og kommunikation Lykke Møller Kristensen på Søndersøskolen og taler om børn og unges skærmafhængighed. Der er efterhånden stort fokus på de mange konsekvenser af børn og unges brug af sociale medier og spil i medierne.

Lykke Møller Kristensen har researchet i emnet i de seneste fem år. Hun har gennemgået studier, forskning samt foretaget mere end 400 interview med børn og unge samt skrevet to bøger om emnet. Hun er desuden mor til tre børn i alderen 12 til 18 år, og det var deres oplevelser på sociale medier, der gjorde hende opmærksom på, at vi ikke har givet børn en digital forståelse. Undervejs i hendes arbejde har hun set, at det ikke mindst skyldes, at vi som voksne heller ikke selv har den.

- Vi skal gøre noget andet i morgen, end vi gjorde i dag. Det viser alle resultater, siger Lykke Møller Kristensen i en pressemeddelelse.

Både elever, forældre og andre interesserede er velkomne til foredraget på Søndersøskolen.