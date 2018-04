Særslev: Ni ud af 20 konfirmander fra 1958 mødtes forleden i Særslev Kirke for at fejre 60-året for deres indtræden i de voksnes rækker. Holdet blev konfirmeret den 23. marts 1958 - dagen efter Elvis Presley meldte sig til militærtjeneste i Tyskland.

Holdet fik en kortvarig rundvisning i den nyrestaurerede Særslev kirke for at højtideligholde deres diamantkonfirmation. De fleste havde ikke set hinanden i 60 år, så der var næsten brug for navneskilte for at huske, hvem der var hvem. Efterfølgende forestod sognepræst Gunvor Sandvad en kort kirkelig handling i præstegårdens konfirmandstue.

De ni personer var Frede Christensen, Mogens Nielsen, Vagn Jørgensen, Jørgen E. Christiansen, Jørgen Jørgensen, Poul Ø. Knudsen, Karen Thomsen Lillian M. Knudsen og Åse M. Frederiksen.