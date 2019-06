Det var kattens: Baggårdskatte i London - og i Otterup

En drømmesang

Den rolle udfyldes i Otterup-udgaven af Bettina Klausen, og ja, hun kan da godt mærke sommerfuglene i maven over at skulle følge efter Elaine Paige.

- Jeg vil jo gerne leve op til forventningerne. Jeg har set musicalen i London for mange år siden, og jeg var helt betaget af den. Det er en drømmesang at få lov at synge, fortæller Bettina Klausen, der ikke var med i Shrek sidste år, men ellers har spillet teater "on and off" i 20 år. Og for at familien derhjemme i Særslev ikke skal føle sig alt for alene, er manden med til at koordinere det praktiske arbejde, og de to børn på syv og ti år er også med, når mor øver som Grizabella, den lidt afdankede kat, de andre mobber ud.

Den dag, Ugeavisen Nordfyn lytter med, er det hårde odds for Bettina Klausen at synge "Memory" på dansk. Musikken er med den engelske tekst, og fra fodboldbanen ved siden af, drøner en helt anden melodi.

Men sådan bliver det - forhåbentlig ikke, når Cats opføres 10 gange med premiere den 2. juli.