- Det er vigtigt, at det lige så meget er et fællesskabsprojekt, som det er et vægttabsprojekt. Det handler om at være med i et fællesskab og få et tilhørsforhold, forklarer Anne Margrethe Dalskov om projektet.

Veflinge: 207 har indtil nu tilmeldt sig projekt "Veflinge liv og fællesskab taber et ton", der officielt blev skudt i gang med et stort arrangement i Veflingehallen forrige søndag, og dermed er målet på mindst 200 deltagere allerede nået.

Truntehold og U-turn

Ud over at spise sundt gælder det for deltagerne om at komme i gang med at dyrke motion.

Det kan de dels gøre på eksisterende hold under Veflinge Gymnastik- og Idrætsforening dels på nye hold, der er oprettet til lejligheden. For eksempel et truntehold. Navnet stammer fra en af deltagerne, der godt kunne tænke sig et motionshold uden alt for slanke deltagere, og hvor instruktøren ikke er en lille smart fitnesspige.

Deltagerne kan også melde sig på U-turn-kurser, der både har teori og motion.

- Det handler om at ændre på sine vaner. Om at tage 12 små skridt på 12 uger, fortæller Anne Margrethe Dalskov, der selv underviser på et af holdene.

Ud over motion på organiserede hold er der bogstavelig talt også kommet mere gang i Veflinge.

- Der er virkelig blevet mere liv i Veflinge. Tidligere mødte man ikke en sjæl, nu møder man både hold og familier, når man er ude at gå en søndagstur, siger Anne Margrete Dalskov.