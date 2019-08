Det siger tre politikere om nye cykelstiplaner

Anders Thingholm (K), udvalgsformand for Teknik og Miljø: - Det ser rigtig spændende ud. Som jeg også sagde til dem på mødet, er det imponerende at fire lokalråd i lidt over et år har stået sammen om et fælles projekt. Det vidner om, at der er stor lokal opbakning. Jeg synes også, at de har tænkt det godt igennem både i forhold til sikker skolevej, lokale cyklister og turister. - Vi er ved at være igennem den stiplan, som indeholder de investeringer Kommunalbestyrelsen i perioden 2018 til 2021 har planlagt at gennemføre, så nu skal vi i gang med nye prioriteringer. I den kommende budgetfase går vi ikke direkte ind og sætter navn på projekterne til at starte med, men at sætte flere penge af til cykelstier, det tror jeg, at alle er enige om. - Tidligere i år har vi lagt prioriteringer ind til de statslige puljer, og det drejer sig om de helt store projekter, men vi skal også have penge til at kunne støtte op om sådan noget her. Foto: Nils Svalebøg