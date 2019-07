Det har kostet over 200.000 kroner at være startby for de gamle træskibe: - Pengene er givet ekstremt godt ud

Denne sommer var Bogense for andet år i træk startby for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe. Nordfyns Erhverv og Turisme har over to år betalt mere end 200.000 kroner for at få de to events til Nordfyn. NEET-direktør siger, at pengene er givet ekstremt godt ud.

Bogense: Nordfyns Erhverv og Turisme har på to år brugt mere end 200.000 kroner på at få gamle træskibe til havnen i Bogense. Denne sommer var Bogense for andet år i træk startby for Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe, da flere end 40 gamle træskibe i weekenden 20. og 21. juli indtog den gamle havn i købstaden.

- Vi har brugt nogenlunde det samme, som vi sidste år brugte på at være startby. Udgiften er i år på et sted mellem 100 til 120.000 kroner, men vi har endnu ikke gjort alle regninger op, lyder det fra Per Olesen, direktør i Nordfyns Erhverv og Turisme.

- Pengene er givet ekstremt godt ud. For det første er det et event, der trækker mennesker til Bogense. Ikke forstået på den måde, at folk kommer kørende fra hele Fyn, da det primært trækker folk fra Nordfyn. Men eventet er også med til at understøtte alle de turister, der holder ferie på Nordfyn i den weekend, idet de får en ekstra oplevelse med sig. Sidst men ikke mindst er eventet med til at signalere, at Nordfyn satser på det maritime miljø.

- Sidste år var der omkring 15.000 gæster over de tre dage, indtil skibene sejlede af sted om mandagen. I år har der været flere på besøg. Vi tæller ikke gæsterne, men det er vores klare vurdering.

Nu har Bogense været startby to år i træk. Hvordan ser NEET på næste sommer?

- Hvis vi bliver spurgt igen, så er mit udgangspunkt i hvert fald meget positivt lige nu, lyder det fra Per Olesen.

NEET er hovedsageligt finansieret af et årligt kommunalt tilskud på 7,9 millioner kroner. Den sidste del af finansieringen kommer fra kontingentindtægter fra organisationens cirka 600 medlemmer samt fra andre indtægter.