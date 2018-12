Efter 50 år med samme vandværk er Jullerup nu en lille måned væk fra at have et splinternyt af slagsen.

Jullerup: Efter at have snakket om det i ti år, samt planlagt og bygget i to år, står Jullerups nye vandværk næsten klar.

Den 18. december omkoblede vandværket dets rentvandsledninger, hvilket er et af de sidste skridt mod at have det færdigt.

- Vi regner med, at vandværket kører 100 procent, som det skal, i januar, fortæller vandværkets kasserer, Palle Terndrup.

Huset står klart i røde mursten ved siden af det gamle kalkhvide vandværk. Vandværket forsyner områder såsom Svenstrup, Jullerup, Askeby, Melby, Rostrup og sågar Grindløses vandværk med rent drikkevand.