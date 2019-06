Det første skoleår er næsten gået med de nye 10. klasser på Nordfyn

Nordfyn: Sidste år indgik Nordfyns Kommune en aftale med Syddansk Erhvervsskole om at udvikle og drive kommunes nye 10. klasser. De unge kan i dag vælge mellem tre forskellige linjer. Samtidig er 10. klasserne rykket ud af folkeskoleregi og holder nu til i et stærkt studiemiljø med andre ungdomsuddannelser som HF og VUC på Nordfyns Gymnasium. Lars Hummelgaard, Syddansk Erhvervsskole, er klasselærer i det nye 10. klassestilbud. Han fortæller i en pressemeddelelse:- De unge oplever, at vi møder dem på ny. Som nye elever, der er på vej til at blive voksne og selvstændige unge mennesker og ikke blot elever i endnu et folkeskoleår. Vi gør meget ud af at skabe rammerne for et stærkt studiemiljø og fællesskab. Når nærheden stiger, vokser kammeratskabet og ikke mindst de unges motivation og faglige potentiale. Vi har virkelig kunnet mærke, hvordan de er blevet mere trygge og sikre i deres faglighed - og lettede over at vide, hvad de vil efter sommerferien.

På den rette hylde

En af dem, som har brugt 10. klasse til at finde sin vej videre i livet, er Lærke Matthiesen fra Ejlskov. Efter en tur på efterskole i Jylland valgte hun at tage 10. klasse for at møde nye venner, styrke matematikken og blive klogere på fremtiden.- Jeg har længe troet, at jeg ville være indretningsarkitekt, men på brobygning fik jeg en øjenåbner. Jeg var først forbi HF, men kunne mærke, at jeg mere brændte for at bruge min krop og møde folk med et smil og servicere. Derfor kom jeg i praktik som salgsassistent inden for mad og oplevelser, og nu skal jeg videre i mesterlære i Superbrugsen. Det er virkelig fedt, at jeg har fundet min rette hylde, fortæller Lærke Matthiesen, som også fremhæver fællesskabet:- Det er lidt som at gå på efterskole. Vi har det sjovt med hinanden. Lærerne er meget medmenneskelige og hjælper, når de kan. I starten er vi lidt langt fra hinanden på linjerne og i klasserne. Men så kommer studieturen. Den ligger perfekt på året, så vi bliver rystet godt sammen og hurtigt får nye kammerater, siger Lærke Matthiesen.