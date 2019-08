Kommunalt nej til mere alment støttet boligbyggeri i Bogense er et spørgsmål om at bevare balancen mellem privat og støttet byggeri. Borgmester Morten Andersen tror på, at private vil være interesseret i at købe Bognæs. Den tomme Fionagrund skræmmer ikke.

Bogense: Borgmester Morten Andersen (V), i 2017 sagde et flertal i kommunalbestyrelsen nej til flere almene boliger i Bogense i forbindelse med en ansøgning om at bygge seniorbofællesskab på Fionagrunden. Kan du forestille dig, at Venstre ser anderledes på det nu, hvis spørgsmålet kommer til politisk behandling igen?

- Nej, det kan jeg sådan set ikke. Grundlæggende er det jo ikke fordi, vi er modstandere af almennyttige boliger. I de knap 10 år, jeg har været borgmester, har vi støttet tre større projekter med almennyttigt boligbyggeri i Bogense by, på Havnefronten, i Sct. Anna Park og Bag Bognæs. At vi så har sagt nej til mere almen støttet boligbyggeri er et spørgsmål om at bevare balancen mellem privat og alment boligbyggeri i Bogense. Men vi har jo ved sidste års budgetforlig afsat midler til at støtte boligbyggeri andre steder i kommunen (i Krogsbølle og Otterup, red.).

- Bogense Boligforening fortæller, at der står 350 på en aktiv venteliste. Hvorfor ikke hjælpe de mennesker til den bolig, de gerne vil have. Kommunen vil jo gerne have flere tilflyttere?

- Jeg tror heller ikke, det er umuligt. Jeg kan sagtens forestille mig, at der er private aktører, der gerne vil byde ind på at erhverve Bognæs. Jeg ved, der er private, der har været interesseret. (Bognæs er ejet af Region Syddanmark, og Nordfyns Kommune har ikke været involveret i udbuddet af den lukkede institution, red.).

- Kommunen har indtil nu ikke haft den store succes med at få private til at bygge på Fionagrunden. Hvad får dig til at tro, at det vil være lettere med Bognæs?

- Jeg tror også stadig, at det lykkes på Fionagrunden. Der er fortsat en interesse i at udvikle den, og vi er også i dialog med potentielle købere.

- Har I ikke snart været det længe?

- Jo, men nogle gange tager det lidt tid at komme i gang. Jeg tror, det er et spørgsmål om at få hul på bylden. Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, for jeg synes, beliggenheden er rigtig god, og jeg tror heller ikke, der er noget galt med prisen.

- Hvad ville du gerne have, at Bognæs bliver brugt til?

- Vi har sagt til regionen, at vi som kommune vil være indstillet på at ændre i plangrundlaget. I dag er der et institutionsformål, og det er nok tvivlsomt, om det bliver købt til det formål. Men vi vil gerne i dialog med dem, der måtte byde ind. Jeg vil ikke lægge mig fast på noget, der skal være der. Jeg vil gerne se nogle konkrete projekter.

- Er du ikke bange for, at området kommer til at ligge tomt i mange år, som det for eksempel var tilfældet med sygehuset?

- Nej. Jeg er glad for, at regionen fik det udbudt til salg. Jeg havde gerne set, at det var sket noget før, men nu venter jeg bare på at se et resultat af udbuddet.

- Et salg er vel ikke garanti for, at der hurtigt sker noget på grunden.

- Jeg vil jo tro, at når man går ind som mulig byder, er det som udgangspunkt med et ønske om at udvikle det, så det er jeg sådan set ikke nervøs for, uanset hvem der måtte erhverve det.