Der kan være god grund til at tage en tur i en fed racerbil

Beldringe: På søndag 1. september kan man sætte sig ind i en lynhurtig Maserati, Porsche, Camaro, Corvette og få hæsblæsende oplevelse på banen på HCA Airport.

Og samtidig er man med sit bidrag med til at støtte Børnecancerfonden, TrygFondens Familiehus og børnehospicet Lukashuset.

Publikumsdagen er arrangeret af Sportscar Event og HCA Airport.

Forleden var det sygdomsramte børn fra SMILfonden og Børnecancerfonden på OUH, der fik ture i bilerne. Ni lækre sportsvogne kørte nemlig op og ned ad HCA Airports landingsbane i høj fart med børnene som passagerer.

I samarbejde med Sportscar Event og ni frivillige kørere havde HCA Airport inviteret de to velgørende foreninger forbi til en dag med fart over feltet, som fik børnene til at glemme deres sygdomsprægede og hospitalsfyldte hverdag for en stund.