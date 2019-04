Debat: Jamen, det er der, hvis bare man er enig om, hvad der er dejligt. Det dejlige for mig er natur og den pragtfulde udsigt, vi har her i Jersore - her på Nordbogaard - hvor jeg har boet sammen med min kone gennem 43 år. Udsigt til Æbelø, Endelave mm.

Nogle mener, at det dejlige ude på landet er, at man kan holde forskellige hobbydyr - samt samle på et utal af gamle biler, maskiner, affald mm. Min genbo er iblandt dem. Der har i tidens løb været heste, grise - som blev nok på 250 kg stk - får og nu til sidst påfugle. Fælles for hele denne "zoologiske have" er, at areal hos genbo - og indhegning ikke mindst, er af en sådan beskaffenhed, at de eksotiske dyr også vil benytte vores have og matrikel.

Det kan godt være lidt belastende for os og i særdeleshed for forårs- og sommerblomster.

Efter i mere end ti år at have prøvet at tale med genboen og forgæves forsøgt at opnå forståelse, forsøger vi med at anmelde det - med henvisning til lov om mark og vejfred. Politiet er altid meget venlige - der optages rapport - hvorefter intet sker. Jo, hvis jeg truer med at skyde de indtrængende væsner, har de (politiet) lovet at komme inden for 15 min.

Ja, der er sgu dejligt ude på landet.