Der er brug for dig: Flere nordfynboer venter på at få en besøgsven

Besøgsvenner

Det er frivilligt arbejde at være besøgsven. Men det må ikke være en udgift for besøgsvennerne, derfor betaler Ældresagen kørselspenge til besøgsvennerne.To gange om året bliver besøgsvennerne inviteret til et arrangement, hvor de både kan udveksle erfaringer med andre besøgsvenner, dels møde Ældresagens koordinatorer på området.



Desuden holder Ældresagen en frivilligdag med underholdning og spisning.



For øjeblikket styres besøgsvennetjenesten i Ældresagen Nordfyn af Birgitte Bøgh Madsen og Freddy Steen Andersen. Hvis du har lyst til at blive besøgsven, eller du gerne vil have en besøgsven, kan de to kontaktes på henholdsvis 5190 3603 eller 2025 3590.



Også Røde Kors i Otterup og Søndersø formidler besøgsvenner og hører gerne fra flere frivillige, der kan afse et par timer om ugen til at besøge en medborger.