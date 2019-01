Der bowls': Hold dig på måtten

Otterup: Det populære kuglespil Bowls er nu også kommet til Nordfyn. Hver torsdag fra klokken 10-12 kan man møde op i Otteruphallen og spille det nye kuglespil, som mest af alt minder om en hybrid imellem petanque og bowling.

Spillet stammer oprindeligt fra Skotland, men er mest kendt fra England, hvor det er meget populært. Det har nu bredt sig i Danmark er altså også nået til Nordfyn.

Spillet går i al sin enkelthed ud på, at man triller en kugle, som er unik, ved at den er lidt fladtrykt og er tungere på den ene side end den anden. Den triller derfor i en bue på banen, og skal udenom "politibetjenten", en rød halvkugle med en træpropel på, som står i vejen i midten af den 13 meter lange bane.

Når kuglen når ned for enden, skal den helst lægge sig så tæt på "Jack", den lille hvide kugle, som muligt. Man kan spille både i hold og enkeltvis. Spillet udmærker sig ved, at kuglerne ikke er så tunge, og at det er muligt at skifte side og fodstilling, så længe man altså holder sig på den røde måtte, med den ene fod.

Hvis man har lyst til at spille, kan man kontakte Aage Mehlbye på telefon 64 82 12 10. Hvis der er interesse for det, er det også muligt at starte hold i aftentimerne efter aftale. Alle kan deltage, også selvom man bruger kørestol eller rollator. Det er Nordfyns Firmaidræt der står bag, men alle er velkomne, også privatpersoner.