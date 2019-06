Den lille Havfrue på sommervisit i Otterup

Otterup: Den lille havfrue er trukket op af sit vante element og for en tid flyttet ind på Torvet i Otterup.

Materialet er også en del mere tørt end det, havfruer normalt er lavet af, for havfruen har materialiseret sig i den sandskulptur, der er vokset frem bag trådhegnet på Torvet.

Det er de to hollandske sandkunstnere Edith van de Wetering og Wilfred Stijger, der igen i år har skabt sommerens sandskulptur i Otterup.

I år har de to hollændere taget udgangspunkt i H.C. Andersens eventyr om Den lille Havfrue og fortæller historien i fire billeder - et på hver side af figuren.

Billede et er den yngste og kønneste af de seks havfrue-søstre, der drømmer om at komme ud og se menneskenes verden.

På billede to redder havfruen den smukke prins fra druknedøden og forelsker sig derefter i ham.

Billede tre fortæller om den lille havfrues besøg hos Havheksen, hvor hun ofrer sin smukke stemme, så hun kan blive et menneske og finde sin elskede prins.

Og endelig på billede fire er det dagen efter, at prinsen har giftet sig med en anden, og havfruen dør og bliver til havskum.

En grum historie, der har fået Wilfred Stijger til at kalde skulpturen "Be carefull what you wich for".