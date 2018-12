Den kommende tid bliver afgørende: Kamp for multihus i Søndersø spidser til

Indtil videre har Styregruppen for Multi- og Samlingshuset i Søndersø solgt folkeaktier for beskedne 52.000 kroner. Den kommende tid skal bruges til at danne sig overblik over, om der er nok opbakning til at købe byens gamle mejeri.

Søndersø: Hvor stor er ikke bare lysten, men, når det kommer til stykket, endnu vigtigere den konkrete velvilje til at støtte ideen om at købe det gamle mejeri i Søndersø og forvandle det til et multi- og samlingshus?

Det skal den kommende tid bruges til at afklare. Fredag, hvor julemanden ankom til Søndersø, var frivillige fra styregruppen for Multi- og Samlingshuset i Søndersø på gaden og til julemarked i mejeriet for endnu engang at gøre opmærksom på muligheden for at støtte projektet ved køb af folkeaktier.

Siden april, hvor det blev muligt, da Søndersø Borgerforening blev stiftet foran en forsamling på cirka 130 mennesker, er der solgt for omkring 52.000 kroner. Langt fra delmålet på en halv million kroner. Dertil konstaterer Peter Simonsen, tovholder for styregruppen, at det er to et halvt år siden, at planerne om at købe og omdanne mejeriet for alvor kom på tale.

- Det er klart, at jo længere tid, der går, jo sværere bliver det også at bevare gnisten. Det går stille og roligt med salget, men det er da skuffende, at vi ikke har solgt for mere, siger han.