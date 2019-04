Bogense: Nordfyns Kommune har netop uddelt den første udgave af den nordfynske miljøpris. Vinderen blev Bogense Plast - blandt andet på grund af virksomhedens engagement i plastindustriens kampagne mod plastik i havene "Operation clean sweep".

- Vi er meget glade for at modtage Nordfyns Kommunes miljøpris 2019. Som plastproducerende virksomhed - og med den megen medieomtale af plast i hele verden - er det en vigtig sag for os, at kommunikere, at plastproduktion sagtens kan drives med en grøn profil.

- At modtage Nordfyns Kommunes miljøpris er med til at understøtte vores strategi om, at bæredygtighed skal tænkes ind i fremtiden industri, siger Per Grunddal Jørgensen, teknologidirektør hos Bogense Plast, i en pressemeddelelse.

Bogense Plast har blandt andet konstrueret et filter i kloakken, som skal opfange de små plastik-piller, som er den form plastik har, når den kommer til virksomheden. Fokus er på spild af plastikpellets, både ved levering og i produktionshallen.