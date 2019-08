Den bedste bid af Otterup

Otterup: Fra teltet i Bredgade lyder et gammelt hit fra Chuck Berry, mens fadølshanerne får frit løb. Mens Otterup mange gange er blevet ramt af skidt vejr, så vil Sommer By Night 2019 blive husket for en noget nær perfekt sommeraften med masser af liv i gaderne.

I butikkerne var der travlhed med at lange nogle af aftenens mange specialtilbud over disken. Så meget at Pia og Henning Longet i Holte Vinlager ikke selv havde nået at danne sig et indtryk af, hvad der foregik ude på gaden.

Aftenes tema var "En bid af Otterup", og der var også mulighed for at få en tår af Otterup med smagsprøver af mad, vin og kager.

Ved Otterup Lokalhistoriske Arkivs stand var der mulighed for at nyde en såkaldt prossekage.

- Det er en gammel fynsk egnsspecialitet med rosiner og kardemomme, som man altid skulle have i forbindelse med julen, fortalte Ingelise Nielsen fra arkivet.

Onde tunger ville vide, hvorfor den fugtige fynske kage er blevet skrevet ud af nutidens juletraditioner.

Overalt blev sommeren nydt med mad og udskænkning og hoppeborgene trak børnenes opmærksomhed mens forældre og bedsteforældre kunne hygge og handle tilbud.

- Jeg tror, at jeg har været med ved alle Otterup By Night-arrangementerne i årenes løb og jeg tror nærmest aldrig jeg har oplevet så godt vejr og sådan en stemning. Det er nok fordi man har lagt det op ad Rosenfestivalen i Bogense, hvor det altid er godt vejr, mente Poul Erik Jeppesen med et smil.