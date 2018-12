Dejlige og rare piger: Ros til hjemmehjælpen - men ønske om fast hjælper

Både den kommunale og den private hjemmehjælp får generelt fine karakterer i interview-undersøgelse. Men flere af modtagerne beklager, at der kommer mange forskellige, når det er kommunen, der står for hjælpen.

Nordfyn: "Jeg er meget tilfreds", og "jeg er tilfreds". De to svarmuligheder henter langt de fleste krydser efter 24 telefoninterviews, som en sundhedsfaglig konsulent har gennemført med nordfynboer, der modtager hjemmehjælp.

17 af de interviewede får hjælp af kommunens personale, de øvrige syv har benyttet sig af muligheden for at få hjælp fra en privat leverandør, der er godkendt af Nordfyns Kommune. De private leverandører må udelukkende stå for praktisk hjælp som rengøring, tøjvask og indkøb, mens hjælp til personlig pleje som bad, toiletbesøg og medicin altid klares af kommunens medarbejdere.

Selv om de fleste af de interviewede har svaret, at de er tilfredse med den hjælp, de får, har flere af dem, der får kommunal hjælp, tilføjet beklagelse over, at der kommer så mange forskellige for at hjælpe dem, og at personalet har meget travlt.

Således svarer 13 af dem, der får kommunal hjælp, nej til, at det oftest er de samme hjælpere, der kommer hos dem. Men der er også 13, der svarer, at hjælpen er lige god, uanset hvilken hjælper der kommer.

Men selv om det fremgår af svarene, at hjemmehjælperne har meget travlt, får de flotte skudsmål med på vejen: "De har så travlt, men de gør, hvad de kan", og "det er nogle dejlige og rare piger", lyder nogle af kommentarerne.

De syv interviewede, der får hjemmehjælp fra et privat firma, svarer alle ja til, at det oftest er den samme hjælper, der kommer, og at hjælperen kommer på de aftalte tidspunkter.