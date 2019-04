Lokaldebat: Ved et borgermøde 20. marts i Egense Forsamlingshus, præsenterede Sognefogedgården ApS (Stiftelsen Hofmansgave) et oplæg vedrørende udskiftning af to gamle og utidsvarende vindmøller på et areal mellem Otterup og Egense.

Det fremgik af præsentationen af det påtænkte projekt, at resultatet vil blive en markant større produktion af "grøn" el på Nordfyn.

Selv om det kan være svært at spå om fremtiden, så ligger det fast, at den bliver eldreven. Inden for de kommende år bliver for eksempel elbiler og hybridbiler hvermandseje. De store bilfabrikanter har fuld gang med at udfase de fossile brændstoffer. Det vil således være helt oplagt at tænke en elladestation ind i vindmølleprojektet.

Ligeledes vil behovet for el til drift af jordvarmeanlæg og varmevekslere, af forskellig art, vil være stigende. Derfor må det være en oplagt fordel for naboerne til de påtænkte vindmøller at gå positivt ind i det samarbejde som initiativtagerne lagde op til.

Tak til Sognefogedgården ApS for at give bolden op til en debat om fremtidens energi og klimapolitik i kommunen. I parentes bemærket er situationen for store dele af Nordfyns Kommune ikke væsentlig forskellig fra situationen på Maldiverne.

Nu er det tiden at en borgmester og en kommunalbestyrelse tager bolden op og kommer ind i kampen og ikke blot pudser miljøglorien ved at købe "grøn" strøm fra vindmøllerne på Lindøterminalen.

Nordfyns Kommune bør være lige så ambitiøs i denne sag, som for eksempel Sønderborg Kommune, der vil være CO2-neutral i 2029.