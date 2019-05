Debat: Uslinge i fri dressur

Lokaldebat: Så har mørkets kræfter i vores lille by Bogense igen slået til og vist den grimme side af deres karakter. På en rute fra havnen over Vestre Engvej til og med Fuglebakken har de eller en enkelt galning trukket et spor af ødelæggelser. Resultatet af anstrengelserne viser sig i afrevne grene og knækkede gadetræer startende fra den festplads, hvor de formodentlig har drukket sig mod og kræfter til og frem til den jordhule eller under den sten i Fuglebakkekvarteret, hvor de nok har endt deres færd, tyder sporene på.

En flok sikkert tyndarmede vandaler, der i alkoholtågerne har set sig selv som supermænd med en muskelmasse hentet på bunden af et ølglas, har endnu en gang ødelagt noget smukt og værdifuldt, som de ikke selv evner at sætte pris på. Ædru og i dagslys ser de måske næsten normale ud, men når mørket lægger sig over byen, forvandles de til frådende vildmænd - eller er det furier - der går bersærk og smadrer vores fælles værdier, både æstetiske og økonomiske. Der må være nogen ud dem selv, der kender disse ynkelige størrelser.

Er det nogle af de samme tosser, der har forsøgt at vandalisere den nye motions- og legeplads i Fredskoven? Man kunne unde dem den smertelige oplevelse at se noget af det, de måske selv sætter pris på, blive ødelagt på den meningsløse facon. Skam jer, uslinge, og skrub ind under stenen igen.