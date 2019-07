Debat: Nordfyn - klimaambition nu

Lokaldebat: Anders Thingholm (AT) er i avisen tirsdag skeptisk med hensyn til reduktion af klimagasser med 70 procent i år 2030, der er regeringens mål. Det behøver AT ikke at være, fordi Sønderborg Kommune allerede har vist vejen og er i gang med at realisere deres vision, at blive CO2 neutralt i 2029.

Udvikling er på skinner, for Sønderborg Kommune har sammen med erhverv, boligforeninger, ejerboliger, forsyningsselskaber, landbrug, transport med videre skabt visionen og handlingsplanerne.

Jeg ønsker, at AT vil sætte samme høje ambitionsniveau for Nordfyn, som de har gjort i Sønderborg. Det kræver modige beslutninger at få skabt et "klimafyrtårn" på Nordfyn. Lad os komme i gang nu med at formulere visionen og etablere ressourcerne, der driver realiseringen af den ambitiøse vision.

Flere punkter er vigtige som guidelines: At vi står på en brændende platform med hensyn til klimaændringer, at vi danner partnerskaber med alle relevante aktører på Nordfyn, at vi skaber synlige modeller, at vi realiserer den synergieffekt, der er ved at koble reduktionsmålene med verdensmålene, og vi må aldrig miste visionen af syne.

Og så er det jo heldigvis sådan, at der samtidig er rigtig mange afledte positive virkninger af en ambitiøs vision, som det drejer det sig om, at få kommunikeret. Og som AT skriver er der mulighed for fondspenge, og det kræver netop at vores projekt er ambitiøst.