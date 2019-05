Debat: Nej til kæmpe vindmøller ved Otterup

Lokaldebat: Nutidens kæmpevindmøller er effektive og kan lave konkurrencedygtig strøm uden statstilskud. Teknologien er nu så enestående, at de kan placeres langt ud på havet.

Folketinget har vedtaget tre store parker på havet. De vil samlet levere alt den strøm som Danmark forbruger. Så nu behøver man ikke længere generende landmøller.

Hofmansgave vil gerne, udskifte deres to nuværende 20 år gamle og urentable landmøller med nye megamøller. De gamle er urentable, fordi staten har fjernet tilskuddet, og som en gammel bil kræver de dyre reparationer.

Hofmansgave ville aldrig etablere en 50 millioner kroner stor investering uden udsigt til betydelig profit. Hofmansgave vil gerne have det til at se ud som om, det er for den grønne energi, men det er blot et forsøg på manipulation af politikere, embedsmænd, borgere og naboer.

Det er et faktum, at mange vil lide under sådanne nye kæmpevindmøller. Huspriserne vil falde, der vil komme kontinuerlige støjgener og skyggekast langt væk.

Ingen nære naboer vil kunne opnå økonomisk erstatning. Ejendomme helt ind i Otterup by vil også få værditab grundet støjgener. Kæmpevindmøllerne er større end tårnene på Lillebæltsbroen og kæmpekranen på Lindø Værftet.

Dennis Stentebjerg Hansen og Peter Rasmussen, fra Hofmansgave siger; at de nye møller larmer mindre. Det er manipulation. De larmer anderledes med en lavere frekvens. En dyb brummende lyd som når helt ud i fire kilometers afstand fra møllerne. Under særlige atmosfæriske forhold helt op til 8-10 kilometer.

Så kære Otterup, hvis disse møller kommer op lige uden for bygrænsen, så er det slut med at sove for åbne vinduer, og stilheden på terrassen og i haven vil alle årets dage være generet af en irriterende brummen i baggrunden.

Dette er Dennis Stentebjerg Hansen og Peter Rasmussen gjort opmærksom på, men det synes ikke at have deres store interesse, da de tilsyneladende kun har egen profit for øje og er ligeglad med, at naboer og byboer skal betale med værditab for deres profitprojekt.

Der en endnu ikke indleveret en byggeansøgning til kommunen. Den kommer først når det er strategisk belejligt. De har nemlig anlagt en strategi sammen med deres professionelle industrielle lobbyister. En anlagt strategi er der, det kom Dennis Stentebjerg Hansen uforvarende til at sige på borgermødet i Egense forsamlingshus. Pas på de to herrer.