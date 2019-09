Debat: Mulig besparelse vil rammer ældre

Lokal debat: Som daglig bruger af seniorhuset i Søndersø har jeg bemærket opslag fra Inge-Lise Brønserud, teamleder på aktivitetsområdet, om fremover - måske - at drive centret uden ansatte medarbejdere.

Det skal bemærkes at der er cirka 300 brugere på stedet, der til sammen betaler 33.000 kroner om måneden. Umiddelbart tror jeg, at manglende dagligt personale vil betyde frafald af medlemmer.

Vi skal huske på, at personalet står for blandt andet åbning og lukning af stedet. Ligeledes oplever jeg, at mange brugere har brug for såvel en hjælpende hånd samt gode råd.

Vi skal her huske på, at det er seniorer og populært sagt det grå guld. Når jeg tænker på Nordfyns Kommune og jævnlige omtaler om fyringer/fratrædelser med lønbetaling i længere perioder.

Klarest står vel sagerne om nepotisme i forbindelse med kurser tegnet mellem familiemedlemmer ansat i henholdsvis Nordfyns og Odense Kommune. Jeg mener, jeg dækker holdningen fra mange ældre/øvrige borgere om, at her er besparelserne helt kørt af sporet.

Hvis Nordfyns Kommune skulle få brug for hjælp med at finde frem til andre og måske mere spiselige besparelser stiller jeg mig gerne til rådighed. Som reference kan jeg sige, at jeg i mit sidste ansættelsesforhold har beskæftiget mig mig lignende problemer. Var i øvrigt ansat i ledede stilling i 39 år.

Nordfyns Kommune husk lige, at det nemmeste er måske at gå efter de svageste og nemmeste løsninger, men ofte er følgevirkningerne desværre helt anderledes, end man forventer.