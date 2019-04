Lokaldebat: Efter at have læst Niels Lunddahl Nordbogaards læserbrev 2 april 2019, kan jeg kun sige, at vi skal have et påfugle frit Nordfyn. Jeg har gennem længere tid kæmpet med Harritslevgård om deres påfugle, de tager ikke ejerskab, men påstår at det er vilde fugle, som lever i området, men mange af os, som bor tæt ved dem, er ved at blive rigtig godt trætte af deres terror.

Nu er påfuglene begyndt at ridser vores bil, og jeg har videodokumentation på, at det er dem, der ridser. Ud over det spiser de alle forårsblomster, vi sår, og alle krydderurter. Og de skider over det hele, så vi ikke kan være sikker på, om det er en hund eller en påfugl, som har lagt efterladenskaber på vores terrasse.

Desværre kan jeg ikke skyde dem, selv om de påstår at de er vilde fugle, for som Niels skriver, så skal politiet nok komme hurtigt.

Men hvorfor er det at det er os, som ikke har dyrene, som skal betale prisen for, at andre ikke holder deres dyr hjemme? Hvorfor skal jeg melde ridser i min bil til min forsikring og betale selvrisiko? Hvorfor kan vi ikke have vores blomster og krydderurter i fred, uden at de skal beskyttes? Hvorfor er det, at vi skal lægge ører til, at fuglene står i vores forhave og skriger fra tidlig morgen.

Til dem, som siger, der har været påfugle på Harritslevgård, også før, vi købte hus her, vil jeg sige, ja det har der sikkert, og da vi flyttede ind, så vi måske en påfugl tre-fire gange om året, nu er det 30 gange om dagen, og hver gang er det 15-20 stykker, som kommer.

Nej, lad os få et påfugle frit Nordfyn, det ville jeg med glæde se frem til. Det kunne være, man skal kontakte programmet "Nak og Æd" og se, hvad de kan få ud af en påfugl.