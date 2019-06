Debat: Klima på Nordfyn er et fælles ansvar

Lokaldebat: Klima har været et vigtigt emne de sidste måneder. Forhåbentlig kommer der vilje til forandring fra både EU og folketinget.

Men vi kan ikke blot overlade ansvaret for klimaet til de andre. Vi har alle et ansvar. Nordfyn skal også bidrage. Vi har brug for, at Nordfyns kommune, præcis som for eksempel i kommunerne Sønderborg og Frederikshavn, sætter en ambitiøs dagsorden for forandring mod at blive klimaneutral.

Vi var en gruppe af borgere fra Nordfyn, som tog på inspirationstur til Sønderborg: Deres Projekt Zero har som mål at reducere Sønderborg kommunes CO2 udledning til 0 i 2029.

Vi så et ambitiøst projekt, hvor man målrettet reducerer C02 udledning mange steder: isolering af boliger både hos private og i kommunens egne bygninger og boligforeninger. Reduktion af belastning fra transport, affaldssortering og behandling af spildevand.

En bred vifte af muligheder og fremfor alt en glød, en vision og en stolthed over deres projekt Zero. Vi så en kommune, hvor bevidstheden om klima og ressourcer var en del fra børnehaven og op gennem uddannelsessystemet. Heldigvis vil de også gerne dele erfaringer og inspiration med os; medlemmerne af teknik og miljøudvalget i Nordfyns kommune har allerede fået materiale fra projekt Zero. Vi skal sammen finde løsninger som borger, erhverv og kommune. Det kræver at Nordfyns kommune påtager sig lederskabet. Nordfyn skal også leve op til aftalen om reduktion af klimabelastning.

Der kræves reduktion af klimabelastning på 70 procent frem mod 2030 også på Nordfyn, og at vi beskytter vores drikkevand.

Mød op forud for kommunalbestyrelsesmødet torsdag d. 27. juni klokken 17.30 foran rådhuset i Bogense og lad os sammen på tværs af politiske holdninger inspirere og sende et signal til vores politikere. Vi har lavet en facebook gruppe: Project Zero til Nordfyn - Klimaomstilling nu

Tilslut dig gruppen: Sammen kan vi meget.