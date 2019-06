Debat: Hvor meget vand og el bruges på rengøring af emballage til genbrug?

Lokaldebat: Vi vil så gerne være ansvarlige mennesker. Vi vil så gerne bidrage til at forurening mindskes. Vi vil så gerne se vores affald genbrugt efter alle kunstens regler for at reducere CO2-udledning.

Men så står vi i køkkenet med en plastemballage, der har indeholdt et mejeriprodukt. Den skal skylles og afdryppes inden den går til genbrug. Alu-bakker skal rengøres. Det kan kun gøres i varmt vand.

Nu har vi, der bor her på matriklen, gjort vores for miljøet. Vi har installeret en varmepumpe "luft til vand" til opvarmning.

Men går det store CO2 regnskab op? Kommunen måler på genbrug, men vi skal bruge vand og el til rengøring af emballage til genbrug. Hvem kan svare på det spørgsmål?