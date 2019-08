Lokaldebat: Nordfyns kommune har netop søgt "en skarp akademisk medarbejder" i et barselsvikariat som kulturkonsulent. På den måde udelukker Nordfyns kommune givetvis en masse dygtige mennesker fra at søge, hvis man ikke har en akademisk uddannelse. Det er min klare opfattelse, at en kulturkonsulent ikke kræver en specifik uddannelse, men at det må være ansøgerens faglige og menneskelige kompetencer, der er afgørende. Hvis sidstnævnte var afsættet, er det helt fint, at man ansætter en akademiker.

Ovenstående er et typisk eksempel på "akademiseringen" i Nordfyns kommune og øvrige kommuner og samtidig et eksempel på, hvorfor budgetterne ikke hænger sammen, idet akademikernes faglige organisation naturligvis har et andet løngrundlag end mange andre organisationer.

Lad mig slå fast, at eksempelvis en juridisk medarbejder selvfølgelig skal have en juridisk baggrund, og lige så selvfølgelig skal arbejde med juridiske problemstillinger.