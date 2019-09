Debat: Det spareforslag er en ommer

Lokaldebat: Jeg troede, det var en aprilsnar, da jeg læste, at kommunalbestyrelsen vil skære i personalet i vores to seniorhuse de næste fire år.

Jeg er frivillig i Otterup, men jeg er ikke frivillig med det for øje at "tage" jobbet fra det dygtige personale. Tror mange har det som jeg, og at de måske ikke ønsker at være frivillig fremover. Hvor mange af vores politikere har besøgt vores seniorhuse?

Medlemmerne i seniorhusene kommer for det sociale og aktive liv, der er i husene. Tror vores politikere, at det vil fortsætte, hvis man "fyrer" personalet? Nej. For mange af brugerne er husene deres sociale liv, og gensynsglæden med personalet kan ikke gøres op i penge. Der tales så meget i øjeblikket om ensomme ældre i Danmark. Dette spareforslag vil give Nordfyn endnu flere ensomme.

Hvem skal tage med på udflugter og ferieture? Disse ture betales af brugerne. Hvad med at spise sammen? Det koster et månedligt beløb at være bruger i seniorhusene, og der er cirka 600 medlemmer. Det beløb, man vil spare, er cirka det beløb, der indbetales i kontingent. Kære politiker i Nordfyns Kommune: Det spareforslag er en ommer.