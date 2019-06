Debat: - Brug for handling og ikke blot medfølelse i Radwan-sagen

Lokaldebat: Det er naturligvis ulykkeligt, når politiet ikke er mere opsøgende i forsøget på at dæmme op for nogle unges grove voldelig adfærd overfor butiksejer i Otterup, og helt grotesk bistået sted faderen til en af de unge.

Og det er naturligvis rørende, hvordan naboer, kunder og formand for handelstandsforeningen synes, det er synd for kioskejeren. Men undskyld mig - Det lyder mest som et udtryk for "bare det ikke rammer os selv". Hvis man virkelig mener noget med sin medfølelse kunne man vel passende sætte en indsamling i gang, så kioskejeren måske kan få råd til det kamera, han mangler eller som anden form for erstatning, så manden kan bevare sin forretning.

Jeg giver gerne den første 100 lap, når jeg får kendskab til en situation og et kontonummer, der ikke blot er udtryk for tilskuerens rolle og tankegangen, godt det ikke er mig.