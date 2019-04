Dario Campeotto fejrer sit 60 års jubilæum i Otterup

Otterup: Dario Campeotto er igen klar til at indtage de danske musikscener med sang. Igennem 60 år har Dario bevæget sig i mange forskellige genrer som musical, revy, film og optrådt med diverse orkestre rundt om i landet.

Nu kan han opleves ved en koncert i Otterup Geværfabrik fredag 12. april klokken 20, fremgår det af en pressemeddelelse.

Det absolutte gennembrud fik han med sangen "Angelique" i 1961, hvor Dario Campeotto blev verdensberømt i Danmark, da han vandt det Danske Melodi Grand Prix i Fredericia.

Dario Campeotto blev ikke bare aftenens stjerne, men stjerne for livet - for han er her stadig og har fuld gang i hjulene. Siden 1961 har Dario Campeotto også medvirket i flere film som "Han, Hun, Dirch og Dario". Filmen var både med Ghita Nørby, Ebbe Langberg og Dirch Passer. Siden er film som Flyvende Farmor, Peters Baby og mange andre kommet til.