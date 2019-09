Dansk-japansk hædersaften for Tadao Chiba på Nordfyns Højskole

Bogense: Nordfyns Højskole har tætte bånd til Japan, og i sommer blev højskolens stifter, Tadao Chiba, hædret med "The Order of the Rising Sun", der er en meget fornem pris i Japan og gives af kejseren til personer, der har gjort en ekstraordinær indsats for at fremme Japan i omverdenen.

Chiba fik prisen for sit arbejde med at udvikle social velfærd i Japan og for at styrke forholdet mellem Japan og Danmark.

På Nordfyns Højskole fejrer man Tadao Chiba med en japansk kulturaften mandag 23. september kl. 18-21, hvor deltagerne får serveret japanske smagsprøver og japansk underholdning.

Programmet begynder kl. 18, og efter spisningen synger skolens elever et par japanske sange. Der er taler om Chibas betydning for forholdet imellem Japan og Danmark - og Tadao Chiba taler selv om "Hvordan startede det hele? Hvad har drevet mig igennem årene? Om baggrunden for højskolens kursus-virksomhed med Japan".

Aftenen er gratis for medlemmer af skolekredsen, andre kan købe billet via højskolens hjemmeside.