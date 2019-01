Dansk finale: VM-finale får nordfynsk par ved dommerbordet

Herning/Otterup: Når spillere, trænere, dommere og officials præsenteres, før VM-finalen fløjtes i gang i Boxen i Herning på søndag klokken 17.30, så hold øje med dommerbordet. For her sidder Henrik Nielsen og Finn Toftegaard fra Otterup.

De to makkere er et af otte par, der er udtaget til at passe dommerbordene ved samtlige VM-kampe på dansk grund, og i onsdags fik det nordfynske par den ultimative påskønnelse af deres indsats, da de modtog en mail om, at de er udtaget til at sidde ved dommerbordet ved VM-finalen.

- Jeg fik det først lidt underligt og tænkte: Skal det virkelig overgå dig? Vi glæder os helt vildt og er også ydmyge over for opgaven. Det bliver ikke større end en VM-finale på hjemmebane, siger Finn Toftegaard, der også glæder sig over, at udpegningen er et udtryk for, at de har gjort det godt, når de har passet tidtagning og sekretærfunktion ved de indledende kampe i Royal Arena, hvor de har siddet ved dommerbordet i seks kampe i Sveriges pulje.

Ved dommerbordet er opgaverne fordelt, så Henrik Nielsen har styr på tiden. Han starter og stopper tiden efter dommerens fløjte, og han taster målscoringerne og udvisninger ind.

Finn Toftegaard skriver alt ned på papir, advarsler, udvisninger, målscorere, team-timeout, og det bliver bagefter til en kamprapport, der beskriver alle hændelser i løbet af kampen.

- Det er vigtigt, at vi er forudseende, så vi ved, hvad vi kan forvente fra dommerne, når der for eksempel bliver lavet straffekast. Er der en, der har slået sig, eller kommer der en udvisning, så vi er klar med det samme, når dommeren fløjter, siger Finn Toftegaard, der selv har 15 års erfaring som divisionsdommer.