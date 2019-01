Dansk Slager Parade 2019 indtog Skovby Forsamlingshus

Bogense: Skovby Forsamlingshus dannede søndag rammen om Dansk Slager Parade 2019, hvor flere end 150 publikummer fik et par timer med underholdning - med kunstnere som Bjørn Tidmand, Bjarne Lisby og flere revystjerner samt Klaus & Servants, fremgår det af en pressemeddelelse fra Lindskov Communication.

Det var værtsparret på Skovby Forsamlingshus, der var arrangør og folks tilbagemeldinger var så positive, at de vil gentage succesen næste år.

Man skal ikke nødvendigvis have oplevet Dansktop-hittene i radioen i sin tid for at kunne sine dansktop-sange. Den unge, talentfulde Louise Espersen, der blandt andet har medvirket i en række musicals som Skatteøen og The Sound of Music, gav sine ekstremt tro gengivelser af Lonnie Devantiers Grand Prix-vinder fra 1990 "Hallo Hallo" og Gitte Hænnings glade "Tag med ud og fisk", så alle i salen glemte tid og sted.

Hele salen sang med, da alderspræsidenten Bjørn Tidmand sammen med Klaus & Servants lod sin Lille Sommerfugl lette fra scenen. Bjørn Tidmand er en af de solister, der har haft flest dansktophits gennem årene og er trods sine 78 år "still going strong". Han var også med på turnéen sidste år, mens det er første gang, Bjarne Lisby er med. Lisby gav sin ørehænger "Åhhh, de gamle bukser", en af de melodier, der er svær at få ud af hovedet, når først den er kommet ind.

Sammen med solisterne gav Klaus & Servants den gas, da de sammen ærede Danmarks nationalskjald Kim Larsen med numre som Susan Himmelblå, Kvinde Min og Midt om Natten.