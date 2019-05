Danmarks største kapsejlads: - Det er jubilæum, så vi skal være på stikkerne

Bogense G & IF's støtteforening skal for 20. gang betjene sejlerne under Danmarks største kapsejlads, Palby Fyn Cup, som samtidigt fejrer 30. års jubilæum.

Bogense: I over 30 år har Gunner Møgelvang været formand for Bogense G & IF's støtteforening. I størstedelen af den tid har støtteforeningen i samarbejde med Bogense Sejlklub stået for at servicere og opvarte sejlerne, når Bogense Marina hvert år forvandles til omdrejningspunkt for Danmarks største kapsejlads.

Så når Palby Fyn Cup begynder torsdag den 23. maj, kan Gunner Møgelvang og resten af støtteforeningen fejre 20. års jubilæum, samtidig med at Palby Fyn Cup fejrer 30. års jubilæum.

- Det er jubilæum, så vi skal være på stikkerne. Det er vigtigt, at vi får det til at fungere, når sejlerne kommer om aftenen og igen til morgenmad, og at de føler sig godt tilpas i teltet. Det er da udfordrende at stable på benene, men efter 20 år kører det efterhånden på rygraden, siger Gunner Møgelvang, der regner med en massiv tilstrømning endnu engang i år.

Arrangørerne bag Palby Fyn Cup forventer omkring 320 til 330 både. Nogenlunde samme antal som sidste år.

- Vi håber da på lidt flere, indtil videre er der omkring 10 flere tilmeldinger, end der var på samme tidspunkt sidste år, siger Gunner Møgelvang.