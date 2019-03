Otterup: De, som måske troede, at det efter afholdelsen af VM i cyklecross, nu var slut med store cykelløb på Nordfyn, må ændre holdning. Den 109. udgave af Fyen Rundt, som er Danmarks ældste cykelløb, får start i Otterup søndag den 18. august.

Fyen Rundt afvikles blot tre dage inden starten på PostNord Danmark Rundt. Arrangørerne forventer derfor at tiltrække mange professionelle cykelhold, så feltet vil blive et af de stærkeste nogensinde.

Det er Nordfyns Erhverv og Turisme (NEET), der har lavet et samarbejde med arrangørerne af Fyen Rundt om at flytte starten af elitecykelløbet til Nordfyn. Per Olesen, direktør for NEET, er begejstret.

- Cykelentusiasterne får alle muligheder for at opleve nogle af de bedste danske og udenlandske idoler på allernærmeste hold i Otterup, hvor rytterne præsenteres, og løbet skydes i gang. Vi håber, at rigtig mange tilskuere vil møde op på Torvet i Otterup og følge starten, og at ligeså mange vil heppe på rytterne, når de suser forbi ude på ruten.

- Vi har en ambition om at tiltrække events og begivenheder til Nordfyn. Vi havde stor succes med starten af PostNord Danmark Rundt i Otterup for nogle år tilbage. Med den nye start af Fyen Rundt er der igen lagt op til en folkefest på Torvet i Otterup, siger Per Olesen.