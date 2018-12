I 2015 måtte Lasse Dahl og ekskæresten slukke for respiratoren til deres seks måneder gamle søn efter en 18 timer lang hjerteoperation. Lasse Dahl røg ud i et voldsomt alkoholmisbrug og var meget tæt på at tage sit eget liv. I dag har han fået livsglæden tilbage og driver egen virksomhed i Bogense, Lasses Autolak.