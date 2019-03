DM i futsal i Otterup: Ingen fynske hold er med

Otterup: Danmarksmesterskaberne i futsal bliver i weekenden holdt i Otterup Idrætscenter. Tolv herre og kvindehold fra Jylland og Sjælland er med i stævnet, som de har kvalificeret sig til. Ingen fynske hold er repræsenteret.

Selvom parkeringspladsen ved Otterup Idrætscenter er godt fyldt op lørdag eftermiddag, er det ikke en prangende tilstedeværelse fra publikum i salen. De stærke futsalhold, der har kvalificeret sig til DM, kommer hovedsageligt fra Nordjylland og København, og ifølge DBU's turnerings- og futsalkoordinator, Anders Friis, er det en af grundene til, at der ikke er mødt den helt store fanskare op.

- Det er lidt langt at køre for tilskuerne, så det er nok mest forældre og bedsteforældre, der bakker op, siger han.

De tilstedeværende fik dog salen til at runge, da Brøndby IF scorede til 1-0 over det nordjyske hold Skjold Sæby i U19 turneringen.