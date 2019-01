DI-formand: Fantastisk hvad Nordfyn gør for erhvervslivet

Formand for Dansk Industri Poul Strandmark fik lov at nyde den lækre tapas-anretning, før det blev hans tur til at tale til de mange gæster, der fyldte godt op i byrådssalen og nabolokalet. Foto: Thomas Gregersen

- Hvad pokker er det, I gør på Nordfyn, spurgte formanden for Dansk Industri Fyn, da han som gæstetaler roste kommunen for at være fantastisk erhvervsvenlig.

Nordfyn: Hvis der er virksomheder, der går og tæller på knapper med hensyn til, om de skal etablere sig i Nordfyns Kommune, burde de have været inviteret med til nytårskur på Bogense Rådhus tirsdag aften. Havde de været det, ville telefonerne til kommunens Task Force Erhverv garanteret have glødet lige siden. For de mange kurgæster, folk fra erhvervslivet, uddannelser, frivillige, politikere og kommunale chefer hørte taler, der var én lang lovprisning af erhvervsvenligheden i Fyns nordligste kommune. De verbale roser, der ikke var lokalt dyrkede, kom fra aftenens gæstetaler, formand for Dansk Industri Fyn, Poul Strandmark, administrerende direktør i Bluepack A/S i Odense. Han kaldte det outstanding, hvad Nordfyns Kommune har gjort for erhvervslivet. En indsats, der i 2018 katapulterede kommunen 44 pladser op til en 4. plads i Dansk Industris årlige undersøgelse af erhvervsvenlighed. Ikke en fynsk 4. plads, men en dansk. - Det er så fantastisk, at Dansk Industri sendte en delegation på 22 mennesker til Nordfyn en hel weekend for at høre, hvad pokker det er, I har gjort, sagde Poul Strandmark. Han fremhævede blandt andet, at når Task Force Erhverv, der er erhvervslivets indgang til Nordfyns Kommune, reklamerer med, at indgangen er åben 24-7, så betyder det ikke bare, at mails bliver besvaret. Nej, telefonen bliver taget, og der bliver arbejdet på at finde en løsning med det samme. - Jeg ved godt, at det lyder som en valgtale for Nordfyns Kommune, men det gør jeg gerne, sagde DI-formanden. Og så opfordrede han i øvrigt kommunen til ikke at hvile på laurbærrene. Forsæt det gode arbejde, opfordrede han.

Kommune i fin form Også borgmester Morten Andersen (V) glædede sig over den fine placering i DI-undersøgelsen, ligesom han glædede sig over at stå i spidsen for en kommune i fin form. - 2018 var et helt forrygende år, sagde han. Et år med det højeste indbyggertal i kommunens historie, flest solgte grunde i mere end 10 år, en gæld der målt på indbygger er den sjette mindste i Danmark og den kommune, der bruger mindst personale på ledelse og administration. - Alle resultaterne er opnået i fællesskab med jer borgere, virksomheder, foreninger og frivillige i et positivt samspil med os som kommune, herunder selvfølgelig også vores ansatte, understregede borgmesteren. Så der var god grund til at skåle i champagne og nyde den lækre tapastallerken.

