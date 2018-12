Otterup: Når eleverne på Nislevgård Efterskole vender tilbage til skolen efter juleferien, vil nogle af dem komme til at mangle deres cykler.

For natten til fredag er hængelåsene til fire cykelskure brudt op, og så vidt avisen erfarer, er der forsvundet 16 af elevernes mountainbikes.

Fyns Politi bekræfter, at man modtog en anmeldelse fra skolen klokken 8.18 fredag, og at politiet har været på skolen for at se på de opbrudte cykelskure.

Det har ikke været muligt at komme i kontakt med efterskolen for at høre mere om tyveriet. /bett