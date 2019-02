Cyklecross-VM: Drama venter bag kirkegården

Fredagens træning på VM-ruten i Bogense understregede, at afgørelserne i weekendens cyklecross-løb efter alt at dømme skal findes i terrænet bag Bogense Kirkegård.

Bogense: Lettere frostvejr gjorde, at de næsten 300 ryttere undgik at køre i mudder, da de fredag trænede på VM-ruten i Bogense. Underlaget var hårdt, og ruten akkurat så hård som forudset.

Flere steder på den 2,8 kilometer lange strækning centreret omkring Bogense Havn, Kyst Camping Bogense og ikke mindst skrænterne nedenfor Bogense Kirke. Her er sværhedsgraden, både teknisk og fysisk så hård, at ryttere må af cyklen for at løbe frem i terrænet. Et frisk bud er, at VM bliver afgjort netop der.

I den optimale verden vil det som tilskuer være bedst at se dramaet stående ved stengærdet på Bogense Kirkegård. Men for at forhindre, at kirkegården indvarderes af cykelfans, vil der være udstationeret vagter.