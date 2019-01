Renoveringen af den nordfynske del af cykelstien mellem Klintebjerg og Odense er ikke startet endnu, selvom projektet skulle have være afsluttet ved årsskiftet. Kommunen venter på, at den sidste lodsejeraftale falder på plads, fortæller chef for drift.

Klintebjerg: Arbejdet med nordfynske del af cykelstien mellem Klintebjerg og Odense bliver ikke færdig til tiden. Ifølge Nordfyns Kommune skulle renoveringen af den 1,7 kilometer lange strækning være afsluttet ved årsskiftet, men ifølge Louise Rasmussen, chef for drift i Teknik, Erhverv og Kultur, er kommunen stødt ind i flere udfordringer, som har forsinket projektet.

- I første omgang afventede vi svar på de sidste tilladelser fra Kystdirektoratet. Og så udestår der stadigvæk en endelig aftale med den sidste lodsejer på strækningen, som skal afstå noget af sin jord. Men der er lavet en aftale med entreprenør, og vi er klar til at gå i jorden ligeså snart, de sidste aftaler er på plads, forklarer Louise Rasmussen.

Så hvad er tidsrammen nu på projektet?

- Vi går i gang hurtigst muligt, når den sidste lodsejeraftale er på plads. Og når vejr og vind tillader det, fordi der er oversvømmelse derude lige nu på noget af strækningen, og det skal selvfølgelig også væk, inden vi begynder på etableringen af cykelstien, oplyser Louise Rasmussen.

Nordfyns Kommune har været i kontakt med Skovløkke Lokalråd, så de er orienteret om forsinkelsen på projektet.

I 2017 afleverede Skovløkke Lokalråd over 1000 underskrifter til den daværende formand for Teknik- og Miljøudvalget, Franz Rohde (K), i håbet om få at penge til at forbedre det smalle og farlige spor for cyklister. Der blev fundet 2,2 millioner kroner til projektet i forbindelse med Budget 2018, som otte partier dengang stod bag.