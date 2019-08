Otterup: Der er lagt op til cykelfest, når det professionelle felt i Danmarks ældste cykelløb, Fyen Rundt, søndag 18. august starter på Torvet i Otterup. Her kan man opleve aktiviteter, præsentation af de mange kendte cykelryttere og live tv-transmission. Programmet starter kl. 10.30 og feltet sendes afsted fra Torvet kl. 12.

Efter starten i Otterup går ruten rundt på en stor del af Nordfyn, blandt andet via Glavendruplunden, Dallund Slot, Søndersø, Ditlevsdal Bisonfarm og Morud. Man kan følge løbet live på TV 2 Sport og holde sig opdateret på fyenrundt.com.

Nordfyns Erhverv og Turisme, der er partner i projektet håber, at de lokale beboere, handlende og turister får en stor cykeloplevelse ud af arrangementet. Det kan medføre mindre trafikale gener for borgere og virksomheder, som skal være opmærksomme på, at der fra kl. 8 til 13 er parkeringsforbud og afspærret for trafik på Torvet og i Bredgade i Otterup.

På den øvrige del af ruten vil politi og race marshalls dirigere trafikken.

Søndag formiddag forventes også op mod 2.000 motionister på de nordfynske veje, når amatørfeltet sendes afsted fra Odense og mod Nordfyn på dele af den samme rute som det professionelle felt.