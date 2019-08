Cirkus går amok i Morud

Morud: Mandag den 19. august går det helt amok i et cirkustelt ved Langesøhallerne.

Det er Cirkus Mascot, der slår teltet op og byder indenfor til årets forestilling "Går helt amok", og da det er Dagligbrugsen, der har sørget for, at cirkus kommer til byen, er det også her, du kan købe billetter.

Cirkus Mascot er ejet af familien Deleuran, der lover en aften med magi og begejstring.

På programmet er blandt andet enestående luftakrobatik, tempofyldt diablo-spil, grisen Yrsa og hendes veninde Sille, stort hundesjov, ponyer samt de etiopiske artistbrødre Abebe og Dessta.

Cirkusforestillingen begynder klokken 18 den 19. august. /bett